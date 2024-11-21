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وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان
وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان
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وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان

فن

2024-11-21 | 05:22
وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان
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Aljadeed
وفاء موصللي رفضت التمثيل مع صباح الجزائري لهذا السبب! وهذا ما قالته عن طليقها جمال سليمان

تصدر اسم الفنانة السورية وفاء موصللي الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الإعلامية الأخيرة.

وفي التفاصيل، حلت الفنانة وفاء موصللي ضيفة على العدد الخامس من برنامج "سكة" مع الإعلامية فرح ياسمين الذي يعرض على قناة الشروق الجزائرية، حيث تحدثت فيه عن حياتها الشخصية ودورها في المسلسل الشامي الشهير باب الحارة.
وفي المقابلة، كشفت وفاء موصللي في لقائها، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بدورها الشهير "فريال".
وقالت موصللي أنها استفسرت من الشركة المنتجة عن الفنانين المشاركين معها في المسلسل والأدوار التي عرضت عليهم.
وعندما علمت بأن الفنانة السورية صباح الجزائري ستلعب دور "سعاد" في المسلسل، أعربت عن رفضها القبول بتمثيل دور "فريال" التي ستكون المرأة الشريرة، والخصم لـ "سعاد".
وفي هذا السياق، أوضحت وفاء موصللي سبب رفضها بالقول: "أنا بحب صباح الجزائري، والناس حيكرهوني، مو بس لأني شريرة، بس لأنه عم أعادي سندريلا الشاشة السورية، وبالنسبة لي هذا شي صعب".
وأوضحت الفنانة الشهيرة أنها وافقت في النهاية، وقال القائمون على العمل إنها تستطيع تأدية الدور لكونها قادرة على إبعاد الأمور الشخصية والخاصة عن عملها.
وأيضا قالت الفنانة وفاء موصللي في سياق المقابلة، إنها لا تمانع العمل مع طليقها الفنان السوري جمال سليمان في أي دور، موضحةً أنها بغض النظر عن زوجها أو مشكلة مع أي فنان، تقوم بفصل المشاكل الشخصية عن عملها، وتركها خارج باب التصوير.

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