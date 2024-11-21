علي جابر يفاجئ نجوى كرم و باسم يوسف في اول ظهور بعد مرضه .. انتقد لجنة التحكيم وهذا قاله

شهدت أولى الحلقات المباشرة من مرحلة نصف النهائيات لبرنامج "أرابز غوت تالنت" جدلاً بين أعضاء لجنة التحكيم، بعد عودة علي جابر إلى البرنامج وانضمامه إلى الفنانين نجوى كرم وناصر القصبي وباسم يوسف في اللجنة.