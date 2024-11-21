علي جابر يفاجئ نجوى كرم و باسم يوسف في اول ظهور بعد مرضه .. انتقد لجنة التحكيم وهذا قاله
شهدت أولى الحلقات المباشرة من مرحلة نصف النهائيات لبرنامج "أرابز غوت تالنت" جدلاً بين أعضاء لجنة التحكيم، بعد عودة علي جابر إلى البرنامج وانضمامه إلى الفنانين نجوى كرم وناصر القصبي وباسم يوسف في اللجنة.
وجه العميد علي جابر انتقادات لأعضاء لجنة التحكيم في جو من الطرافة والمرح، بعد أن تحدث عن مجموعة من "التخبيصات" في اختياراتهم، ليمازحه باسم يوسف بالقول إن صحته قد عادت مع الحلقات المباشرة.
واستثنى علي جابر مواطنته نجوى كرم من الانتقاد لترد الأخيرة وتقول: إجى السند.
أما ناصر القصبي فنال نصيبه من الانتقاد عندما قال له علي جابر إنه يكتفي بترديد كلمة "جميل" في تعليقه على تجارب الأداء.