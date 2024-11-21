يامن الحجلي ينفعل بسبب تصريح حسام جنيد ويوجه رسالة لـ حازم زيدان

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يستعد الممثل السوري يامن الحجلي، ليطل على جمهوره ومحبيه قريبًا، في بطولة مسلسل لبناني – سوري جديد بعنوان "عن الحب والكذب"، وهو من تأليف رنا الفقيه وإخراج سيف الدين سبيعي، ويتميز بقصته القصيرة التي تتكون من 15 حلقة فقط.كاميرا "الجديد" كانت حاضرة في كواليس تصوير العمل، حيث التقت الزميلة ياسمين بوذياب، الممثل يامن الحجلي، الذي كشف تفاصيل دوره في العمل، كما تطرق الى تصريح الفنان حسام جنيد عن الفنانين اللبنانيين وانفعل بشدة، ووجه رسالة للممثل السوري حازم زيدان بعد زواجه.