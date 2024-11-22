أصالة تهدد معجبا بزوجها فائق حسن في موسم الرياض.. اعترف لها بحبه أمام الجميع

تألقت النجمة السورية أصالة مساء الخميس في حفل "أيقونة الشرق" الذي يقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وفي التفاصيل، أشعلت أصالة المسرح بباقة من أغانيها بالعديد من اللهجات العربية وسط تفاعل كبير من جمهورها ومحبيها الذين حرصوا على الحضور والاستمتاع بليلة طربية أصيلة.

وبدأت أصالة الحفل بأغنيتها المميزة "روح نجدية"، التي أسرت القلوب، ولامست مشاعر الجمهور، حيث أضافت لمسة من الطرب العربي الأصيل إلى تلك الأمسية الرائعة.

وقد تميزت أصالة بتألقها في أداء أغنيتها الشهيرة "لا تخاف من الزمان"، وتفاعل معها الحضور، ليقفوا تحية لها على أدائها المبدع. كانت السهرة مليئة باللحظات العاطفية، وذلك بعدما قدمت أصالة أغانيها ببراعة، مما جعل الحفل يبدأ بأجمل الأجواء وأكثرها تأثيراً.

شهدت إطلالة الفنانة أصالة نصري في جلسات موسم الرياض تفاعلًا لافتًا من الجمهور، الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بأسلوبها الراقي وأناقتها المميزة في الحفل.

وتصدر اسم الفنانة السورية أصالة الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث غوغل، وانتشرت مقاطع فيديو من خلال الحفل، ومن بينهما فيديو طريف وعفوي لمعجب يعبر عن حبه لها ويقول لها : "أحبك"، لتأتي بدوورها وترد بطريقة لطيفة: "ماشي حسابك عند جوزي".