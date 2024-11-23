وفاة الملحن محمد رحيم بعد تعرضه لـ سكتة قلبية مفاجئة

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاه الظهر بأحد المساجد بمدينة السادس من أكتوبر.

وفي التفاصيل، كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم، قائلا “تعرض إلى سكتة قلبية وتوقف القلب المفاجئ".