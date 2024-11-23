وفاة الملحن محمد رحيم بعد تعرضه لـ سكتة قلبية مفاجئة

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان عقب صلاه الظهر بأحد المساجد بمدينة السادس من أكتوبر.
وفي التفاصيل، كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، عن سبب وفاة الملحن محمد رحيم، قائلا “تعرض إلى سكتة قلبية وتوقف القلب المفاجئ".
صدمت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد ان نشرت مجموعة صور لها ظهرت فيه بطريقة صادمة، وصفها المتابعون بـ"الجريئة".
وجّهت الفنانة الأردنية ديانا كرزونرسالة مؤثرة إلى زوجها الإعلامي معاذ العمري، حظيت بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الملحن المصري الكبير محمد رحيم، بشكل مفاجئ الأمر الذي صدم محبيه.