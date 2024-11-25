نضال الاحمدية تهاجم نجوى كرم بعد غنائها "خلي الهوا سعودي"

وفي التفاصيل، انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام نجوى كرم بتغيير كلمات الاغنية، اذ استبدلت "خلوا الهوا جنوبي، بـ خلوا الهوا سعودي".هذا التصرف من نجوى كرم عرضها لانتقاد كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا ان هذا التصرف لا يجوز خصوصا ان لبنان يعاني من اعتداء إسرائيلي مستمر على أراضيه وتحديدا جنوبه، مع الإشارة الى ان تضامن نجوى مع بلدها لبنان اثار سابقا بلبلة بين رواد مواقع التواصل.من هنا، نشرت الإعلامية نضال الاحمدية مقالا في مجلة الجرس، هاجمت من خلاله نجوى كرم دون ان تسميها، اذ كتبت: "الكرامة غالية وغير متوفرة لبياعي الاوطان.. لا كرامة لفنانة تسرق فيروز وتبيع بدنانير.. العزة والآباء لا يدركهما من لا يرتفع رأسه عن نعال اسياده.. الشرف لا يُستعارُ كما الشعور التي تخبئ فروات الرؤوس الخالية".وتابعت: "فإن كنت ترغب بالكرامة والعزة والآباء، فردد مع فيروز: وطني.. يا جبل الغيم الأزرق يا زغيَّر ووِسع الدّني.. يا وطني.. ردد مع كل لبناني ولا تنس ان تردد مع ثلاثة عباقرة من عباقرة ‫لبنان‬، ومع الست ‫فيروز‬ (خلي الهوا جنوبي)".