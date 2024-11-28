رحمة رياض تهدي جائزتها في "مهرجان ضيافة" إلى لبنان

في دورة استثنائية من مهرجان "ضيافة" الثامن، كُرِّمت العديد من نجمات الفن والشهيرات اللاتي أسهمن بشكل لافت في أعمالهن الدرامية، وسط أجواء من الاحتفاء والفرح.



من جهتها، النجمة العراقية رحمة رياض، اختارت أن تهدي جائزتها للبنان، في لحظة مليئة بالمشاعر الوطنية والإنسانية، مشيرة إلى سعادتها بوقف إطلاق النار في لبنان مع تأكيدها الأمل في سلام دائم في غزة وبقية أنحاء العالم العربي.

وقالت رحمة: "سعادتي كبيرة لكن مش مكتملة، فرحانة إنه تم وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن هناك غصة. إن شاء الله غزة قريبًا نحتفل معًا بسلام دائم في وطننا العربي".