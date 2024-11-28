رحمة رياض تهدي جائزتها في "مهرجان ضيافة" إلى لبنان

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A post shared by Al Nakhla - FM 105.1 - راديو النخلة (@alnakhlafm)
A post shared by Al Nakhla - FM 105.1 - راديو النخلة (@alnakhlafm)
وجّهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص عبر منصة "X" رسالة الى جمهورها في الكويت قبل الحفل المقرر أن تحييه يوم غد الجمعة على مسرح "أرينا الكويت"، عبّرت خلالها عن سعادتها بإحياء الحفل.
أثارت الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار حول انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر، بعد عامين من الخطوبة، خرجت الفنانة الشابة لتؤكد الخبر.
شهدت ثاني الحلقات المباشرة من برنامج “أرابز غوت تالنت”، ومواهب مثيرة، فضلاً عن المواقف الطريفة بين أعضاء لجنة التحكيم.