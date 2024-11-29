نيقولا معوض يشوق جمهوره بفيديو غامض مع فنانة تركية

رغم عدم الكشف عن تفاصيل العمل الفني المرتقب، بدا أن الفيديو يحمل تلميحات لعلاقة خاصة بين الشخصيتين، حيث تحدث نيقولا معوض لأول مرة باللغة التركية عبر الهاتف مع أيلين، مؤكداً من خلال الحوار أنه لا يزال يكن لها مشاعر الحب والشوق

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