ميريام فارس تتألق بلوحات استعراضية مبهرة في قطر

هي الي ينقال عنها ملكة المسرح هي الي ينقال عنها فنانه ما بتتكرر هي الي الواحد بس يشوفها يحس عم يشوف فنانه عالميه على المسرح

ملكة المسرح ونص وماراح يجي لاقبلها ولا بعدها#ميريام_فارس #ملكة_المسرح @myriamfares pic.twitter.com/darcL8lipt — AbdMF.*** (@Abdmf8772Mf) November 29, 2024

وتألقت بفستان ضيق وقصير أسود اللون ومرصع بالفضي بكتفين مكشوفين، تميّز بنمط الكورسيه في جزئه العلوي، والشراشيب المنسدلة في تنورته التي حملت نقشات المربعات السوداء والبيضاء في إشارة إلى علم رياضة "الفورمولا 1"، وأتبعتها بجزمة جلدية مرتفعة فوق الركبة.وقدّمت الفنانة اللبنانية مجموعة من أبرز أغانيها التي رافقتها برقصها التي اختصت به، على وقع مختلف الأنغام واللهجات العربية.وانطلقت فعاليات جائزة قطر الكبرى أمس الجمعة، وتستمر منافساتها على مدار ثلاثة أيام تحت الأضواء الكاشفة بحلبة لوسيل الدولية، وبمشاركة 20 من أفضل سائقي السباقات في العالم وفرق "الفورمولا-1" العشرة للظفر باللقب في السباق الرئيسي مساء الأحد.