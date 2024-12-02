وفاة فنان عراقي شهير عن عمر ناهز الـ 85 عاماً بطريقة مفاجئة

غيّب الموت المخرج و الكاتب السينمائي العراقي قيس الزبيدي عن عمر يناهز 85 عاماً بطريقة مفاجئة، تاركاً وراءه إرثاً سينمائياً غنياً في مجال السينما الوثائقية العربية، وخاصة الفلسطينية.





وتعود رحلة الراحل قيس الزبيدي مع السينما بداية من تخرجه في معهد الفيلم العالي في بابلسبرغ، ألمانيا بدبلوم في المونتاج عام 1964 ودبلوم في التصوير عام 1969.



فيما أخرج مجموعة من الأفلام التسجيلية في المؤسسة العامة للسينما في دمشق وفي دائرة الثقافة والأعلام في منطقة التحرير الفلسطينية ولبنان وألمانيا، وحازت أفلامه على جوائز في مهرجانات عربية ودولية عديدة، وساهم الزبيدي في تأسيس السينما التسجيليّة العربيّة وتطويرها.