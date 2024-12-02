شمس الكويتية تدافع عن نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وهذا ما اكدته

بعدما سحبت السلطات المتخصصة في الكويت الجنسية من الفنانين نوال الكويتية و داوود حسين و الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، علقت الفنانة شمس الكويتية على الموضوع عبر حسابها على “اكس” بكلمات جعلت خلافها السابق مع الفنانة الإماراتية أحلام يعود إلى الواجهة من جديد.

