شمس الكويتية تدافع عن نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وهذا ما اكدته
بعدما سحبت السلطات المتخصصة في الكويت الجنسية من الفنانين نوال الكويتية و داوود حسين و الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، علقت الفنانة شمس الكويتية على الموضوع عبر حسابها على “اكس” بكلمات جعلت خلافها السابق مع الفنانة الإماراتية أحلام يعود إلى الواجهة من جديد.
وفي التفاصيل، فقد كتبت شمس: ” حلات هالاسمين ياناس #شمس_الكويتية و نوال الكويتية .. الكويت ماهي ورق يحدد حبنا وولائنا لديرتنا، الكويت دم وعرق يجري فينا.. في ملايين من الناس حبت الكويت علشانا انا وسيدة الطرب والاصل نوال الكويتية لان وصلنا محبة هذي الديرة من خلال الفن الي نقدمه ومن خلال الخدمة المجتمعية الي نقدمها لملايين الناس لان هذي رسالة الفنان الحقيقي هي المحبة والثقافة والوعي”.
وعلى ما يبدو أن هناك تصرف قد قامت فيه الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أزعج شمس الكويتية وجعلها تغرد على الفور بطريقة ساخرة، إذ قالت: ” ياربي ربع الطقاقة بكل شي حاطين روحهم، يلعن ام الفضاوة يا شيخ حد يشغلهم بنجاح بشي نفس البوم #نوال_الكويتية او البوم #اميمة_طالب يمكن ينشغلون وما يجون عندنا .. صرنا ندعي لهم بالنجاح عشان بس يفكون مننا”.