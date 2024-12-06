الدكتورة يومي تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة وتتلقى هدية باهظة الثمن

احتفلت مشهورة السوشال ميديا اللبنانية، يمنى خوري، والمعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، بعيد ميلادها هذا العام بطريقة استثنائية وفاخرة.



وشاركت يومي عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه هدايا عيد ميلادها، إذ وقفت أمام شجرة عيد الميلاد المحاطة بصناديق من علامة Hermes، مشيرةً إلى أن إحدى هذه الصناديق تحتوي على هدية خاصة جاءت خصيصًا لها من قطر.



وحالما فتحت يومي الصندوق، اتضح أنها حقيبة Hermes Kelly باللون الأرجواني، وهي تحفة فنية مصنوعة بعناية من جلد التمساح، ومزينة بقفل من البلاديوم.

وتُعدُّ هذه الحقيبة من أبرز إبداعات الماركة، إذ تم تصنيعها من جلد التمساح المكسيكي الفاخر، ويبلغ سعرها حوالي 108,900 دولار، وأشارت يومي إلى أن الهدية بمنزلة حلم تحقق، وكتبت: هدية عيد ميلادي... لون واو! هيدا لون صعب إنو تلاقوه وكان حلم وتحقق.

وشكرت يومي الشركة التي ساعدتها على تحقيق حلمها بالحصول على حقيبة أحلامها.