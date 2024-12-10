خطوة لافتة من نوال الكويتية بعد سحب الجنسية منها وفجر السعيد تعلق

ومن جهتها، علّقت المذيعة فجر السعيد على هذه الخطوة من خلال نشر صور لصفحة النجمة الخليجية على "إنستغرام" مع الإشارة الى تغييرها لاسمها، وأرفقتها بتعليق يحمل الكثير من عبارات التهكم والسخرية، وكتبت فيه: "كفو أم حنين هذا الصح. شالت لقب ‎الكويتية من اسمها في كل وسائل السوشيال ميديا "إنستغرام وتويتر"، الحين عيشوا جوج انتي أصلاً من خذتي الجنسية عشتي بتركيا سنين وبعدين صارلك كم سنة عايشة بالرياض وحوّلتي بنتك مدرسة بالرياض".

وتابعت: "كمّلي هناك وترى اذا عالجنسية، الجنسية التركية يعطونها لك بسهولة اذا عندك عقار وانتي عندك ومو بعيده نشوفك في مسارح تركيا تصدحين بصوتك أمان أمان أمان يالالالي وتصيرين نوال التركية. تستاهلين كل خير أم حنين الغالية".