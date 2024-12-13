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ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة وما قالته مؤثر
ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة وما قالته مؤثر
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ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة وما قالته مؤثر

فن

2024-12-13 | 05:41
ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة وما قالته مؤثر
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Aljadeed
ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة وما قالته مؤثر

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، عبر حسابها على "إنستغرام"، مجموعة صور ظهرت فيها أمام الكعبة أثناء تأديتها مناسك العمرة، وذلك بعد انتهاء فعاليات الدورة الرابعة من "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

وعلّقت ياسمين على الصور بكلمات مؤثرة قالت فيها: "اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن نور نورك، وارزقني حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقرّبني إلى حبك، واجعلني من أعز عبادك، واجعلني مباركةً أينما كنت وارزقني الفردوس الأعلى يا حبيب الروح يا الله".

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