سوسن ميخائيل تتعرض للتهديد بالقتل بعد سقوط بشار الاسد

اطلت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، على جمهورها عبر حسابها على انستغرام، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن شعورها بالخوف الشديد بسبب التهديدات التي تصلها بعد سقوط نظام بشار الأسد، كونها من الديانة المسيحية، وقالت إنها خائفة من العودة الى سوريا كي لا تتعرض لأي أذى.