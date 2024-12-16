سوسن ميخائيل تتعرض للتهديد بالقتل بعد سقوط بشار الاسد

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A post shared by Sawsan Mikhaeel (@sawsanmikhaeel)
A post shared by Sawsan Mikhaeel (@sawsanmikhaeel)
رغم الأوضاع الصعبة التي عاشها لبنان في الأشهر الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي، الا ان الامل بغد أفضل يبقى أقوى، خصوصا ان هناك من يرفض الاستسلام ويصر على زرع الفرح في قلوب اللبنانيين مهما حصل.
خرج الممثل مصطفى الخاني، نجم مسلسل باب الحارة عن صمته، ليوضح حقيقة التصريحات الأخيرة التي نُسبت له بعد سقوط نظام الأسد في سوريا.
اعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تبروأها من احد اعضاء فريق عملها.