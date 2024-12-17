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دانييلا رحمة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون
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دانييلا رحمة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون

فن

2024-12-17 | 07:44
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون
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Aljadeed
دانييلا رحمة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون

بعد فترة من زواجهما المليء بالخصوصية والحب، كشفت الفنانة دانييلا رحمة عن تفاصيل حياتها الشخصية مع زوجها الفنان ناصيف زيتون بعد ارتباطهما في حفل بسيط في لبنان.

وأكدت دانييلا أنهما يفضلان الابتعاد عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي في علاقتهما، وقالت بعفوية: "نحن مع بعض دائماً وتزوجنا، ولكن ليس بالضرورة ان نظهر كل ذلك عبر السوشيال ميديا من خلال مشاركة الصور أو التفاصيل الخاصة بنا"، مضيفةً: "نحن بنقضي وقت مهم مع العائلة والأصدقاء بعيداً عن التليفونات وكنا عم ننبسط بكل لحظة مع بعض. وأرى أن الأفضل للزوجين المشاهير الحفاظ على الخصوصية".
وأردفت دانييلا بالقول: "أنا أحب الخصوصية وأراها أفضل وأكثر راحةً للطرفين، ولكن لا أنزعج من تدخل الناس أو الجمهور، بل أتضايق من الآراء المؤذية".
 

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