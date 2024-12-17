دانييلا رحمة تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من ناصيف زيتون

وأكدت دانييلا أنهما يفضلان الابتعاد عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي في علاقتهما، وقالت بعفوية: "نحن مع بعض دائماً وتزوجنا، ولكن ليس بالضرورة ان نظهر كل ذلك عبر السوشيال ميديا من خلال مشاركة الصور أو التفاصيل الخاصة بنا"، مضيفةً: "نحن بنقضي وقت مهم مع العائلة والأصدقاء بعيداً عن التليفونات وكنا عم ننبسط بكل لحظة مع بعض. وأرى أن الأفضل للزوجين المشاهير الحفاظ على الخصوصية".وأردفت دانييلا بالقول: "أنا أحب الخصوصية وأراها أفضل وأكثر راحةً للطرفين، ولكن لا أنزعج من تدخل الناس أو الجمهور، بل أتضايق من الآراء المؤذية".