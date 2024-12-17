بالفيديو- بيلي إيليش تتعرّض لضربة على وجهها.. هذا ما حصل معها على المسرح

وفي التفاصيل، كانت إيليش تجلس على أرض المسرح وتؤدي أغنيتها العاطفية "What Was I Made For؟"، من الموسيقى التصويرية لفيلم "باربي" الشهير، وإذ تعرضت لضربة مؤلمة على وجهها، بعدما رمت إحدى المعجبات بما يشبه القلادة المصنوعة من حبيبات اللؤلؤ كبيرة الحجم على وجه إيليش مباشرةً، ما اضطرها إلى التوقف قليلاً عن الغناء والنظر إلى الحضور باستغراب وهدوء، ثم أكملت الغناء حتى أنها أمسكت بالجسم الذي أصاب وجهها وألقته بلا مبالاة من على المسرح.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحادثة، وتم تداول المقطع المصوّر بكثافة على السوشيال ميديا، وأثنوا على هدوئها ورباطة جأشها في التعامل مع هذه الأحداث، في حين انهالت التعليقات التي تساءلت عن حالتها الصحية وما إذا كان وجهها قد تعرض للأذى من الضربة الخاطفة وغير المقصودة من الجمهور.