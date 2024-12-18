أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المختصة بفضح أخبار المشاهير، عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "أكدت مصادري أن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ فترة وتطورت بشكل سريع الى درجة الحديث عن الزواج في المستقبل القريب".

وتابعت: "المقربون من أمينة أشاروا الى أن الثنائي يعيشان حالة من التفاهم والتناغم، وانهما يخططان لاعلان ارتباطهما رسميا قريبا".

وختمت شربليتا قائلة: "هذه الأخبار تأتي في وقت تفضل فيه أمينة إبقاء حياتها العاطفية بعيدة عن الأضواء، لكنها قد تفاجئ جمهورها بإعلان سعيد قريبا".