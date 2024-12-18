أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المختصة بفضح أخبار المشاهير، عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "أكدت مصادري أن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ فترة وتطورت بشكل سريع الى درجة الحديث عن الزواج في المستقبل القريب".
وتابعت: "المقربون من أمينة أشاروا الى أن الثنائي يعيشان حالة من التفاهم والتناغم، وانهما يخططان لاعلان ارتباطهما رسميا قريبا".
وختمت شربليتا قائلة: "هذه الأخبار تأتي في وقت تفضل فيه أمينة إبقاء حياتها العاطفية بعيدة عن الأضواء، لكنها قد تفاجئ جمهورها بإعلان سعيد قريبا".
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A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta.official)
حسم الممثل السوري عباس النوري، الجدل حول تصريح سابق كان قد نسب له، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا واحتفال الشعب السوري بهذا الإنجاز.
وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مؤثرة لبلدها سوريا بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورا ومقاطع فيديو لـ مشهورة السوشال ميديا وعارضة الأزياء اللبنانية يمنى خوري، والمعروفة بلقب "الدكتورة يومي"، وثقت فيها احتفالها بعيد ميلادها الفخم على طائرة خاصة بأجواء مميزة.