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أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن
أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن
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أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن

فن

2024-12-18 | 04:10
أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن
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Aljadeed
أخبار عن دخول أمينة خليل قصة حب وزواجها قريبا.. هوية العريس إلى العلن

تصدر اسم الفنانة المصرية أمينة خليل الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن دخولها قصة حب جديدة مع مصور مصري يدعى أحمد الزعتر.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة شربليتا المختصة بفضح أخبار المشاهير، عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "أكدت مصادري أن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ فترة وتطورت بشكل سريع الى درجة الحديث عن الزواج في المستقبل القريب".

وتابعت: "المقربون من أمينة أشاروا الى أن الثنائي يعيشان حالة من التفاهم والتناغم، وانهما يخططان لاعلان ارتباطهما رسميا قريبا".

وختمت شربليتا قائلة: "هذه الأخبار تأتي في وقت تفضل فيه أمينة إبقاء حياتها العاطفية بعيدة عن الأضواء، لكنها قد تفاجئ جمهورها بإعلان سعيد قريبا".

 

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