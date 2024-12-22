باميلا الكيك تخطف الأنظار باطلالتها الغريبة في حفل الموريكس دور

وظهرت باميلا الكيك بجمبسوت باللون الأسود مزيناً ببعض التطريزات الفضية، ووضعت قناعاً باللون الذهبي على وجهها، جعل من الصعب التعرف عليها في البداية، وذلك على طريقة الفنان المصري الشاب “تووليت”، وهو ما جعل الأنظار تتجه لها منذ وصولها إلى السجادة الحمراء.

لم تخلع باميلا الكيك قناعها لتكشف عن وجهها إلا على المسرح من أجل تسلم جائزة موركس التميز بالأداء لممثلة لبنانية عن دورها في “كريستال”، الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمود نصر وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي حرب الورود، والذي عُرض لأول مرة في 2 يوليو 2023 على منصة “شاهد”، ويتألف من 90 حلقة.

وبعد تسلم الجائزة، وجهت باميلا الكيك في البداية كلمة مقتضبة لم تقل فيها إلا “شكراً”، وبعد أن همت بمغادرة المسرح عادت من جديد للحديث إلى الجمهور ببعض الكلمات الشعرية من بينها: “سؤال كيفك بيعني قد ايه مسيطر اليوم على حالك، وعلى عقلك جدي كان دايماً يقول أمثال كلها طلعت حقيقية، بتذكر مرة جملة سمعتها منه كان يقول بدل ما تعطيه سمكة علمه كيف يتصيد، طلعوا بالحياة الناس كتار لكن ناس قلال بس كبار بحياتك أحسن من ناس كبار بس صغار وحياتك”.