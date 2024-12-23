دخول السيناريست بشير الديك في غيبوبة شبه كاملة

وفي التفاصيل، أكد مصدر طبي داخل المستشفى الذي يعالج فيه السيناريست بشير الديك، أن حالته الصحية شهدت تدهوراً كبيراً خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف المصدر لـ موقع "العين الإخبارية" أن السيناريست تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد انخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم وعجزه عن التنفس بشكل طبيعي.