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دخول السيناريست بشير الديك في غيبوبة شبه كاملة
دخول السيناريست بشير الديك في غيبوبة شبه كاملة
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دخول السيناريست بشير الديك في غيبوبة شبه كاملة

فن

2024-12-23 | 11:01
دخول السيناريست بشير الديك في غيبوبة شبه كاملة
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Aljadeed
دخول السيناريست بشير الديك في غيبوبة شبه كاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر تدهور الحالة الصحية للسيناريست المصري بشير الديك، مما أثار حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور والفنانين.

وفي التفاصيل، أكد مصدر طبي داخل المستشفى الذي يعالج فيه السيناريست بشير الديك، أن حالته الصحية شهدت تدهوراً كبيراً خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف المصدر لـ موقع "العين الإخبارية" أن السيناريست تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد انخفاض حاد في نسبة الأكسجين في الدم وعجزه عن التنفس بشكل طبيعي

ويعاني الديك من غيبوبة شبه كاملة، حيث يظل فاقداً للوعي لفترات طويلة ثم يعود إلى وعيه بشكل جزئي، إلا أن حالته لا تزال غير مستقرة ولم يتمكن الأطباء من السيطرة عليها حتى الآن.

وتدهورت الحالة الصحية للسيناريست المصري بشير الديك بشكل مفاجئ خلال الساعات الأخيرة، ما دفع الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي في محاولة لمساعدته على التنفس بعد انخفاض مستوى الأوكسجين في دمه.

وأكد المصدر أن السيناريست أصبح يغيب عن الوعي لفترات طويلة ثم يعود جزئياً إلى وعيه، لكنه لا يستعيد كامل وعيه

وما زال يرقد في العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وسط عدم قدرة الأطباء على السيطرة الكاملة على حالته الصحية، مع رفض أسرته الزيارات نظراً لحساسية الوضع الصحي وظروفه الحرجة.

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