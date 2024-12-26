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رغم انفصالهما.. بن أفليك يقدم هدية ثمينة لـ جينيفر لوبيز في عيد الميلاد
رغم انفصالهما.. بن أفليك يقدم هدية ثمينة لـ جينيفر لوبيز في عيد الميلاد
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رغم انفصالهما.. بن أفليك يقدم هدية ثمينة لـ جينيفر لوبيز في عيد الميلاد

فن

2024-12-26 | 05:08
رغم انفصالهما.. بن أفليك يقدم هدية ثمينة لـ جينيفر لوبيز في عيد الميلاد
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Aljadeed
رغم انفصالهما.. بن أفليك يقدم هدية ثمينة لـ جينيفر لوبيز في عيد الميلاد

اختار النجم بن أفليك أن يهدي طليقته جينيفر لوبيز هدية ذات طابع شخصي وعاطفي خلال موسم أعياد الميلاد، فقد قدم لها كتاباً نادراً يحمل توقيع الممثل الأسطوري مارلون براندو، الذي تعتبر الفنانة من المعجبين البارزين بأعماله الفنية.

تم شراء الكتاب من متجر Mystery Pier Books في هوليوود، ويعتقد أن أفليك اختار هذه الهدية بعناية لما لها من قيمة خاصة في حياة جينيفر، التي استلهمت تصميم بدلة السوبر بول الشهيرة لها من أسلوب مارلون براندو، مما جعل الهدية أكثر معنوية وذات صلة عميقة بتاريخها الفني.
بحسب موقع "Page Six" نقلا عن مصدر مقرب، فإن تبادل الهدايا بين أفليك وجينيفر لم يكن حدثاً رسمياً، بل كان بمثابة لفتة دافئة للاحتفال بالأعياد، شمل الهدايا الصغيرة التي تم تبادلها بين الطرفين، إضافة إلى الهدايا الموجهة للأطفال، مما يعكس حالة من التفاهم والاحترام المتبادل بينهما بعد الانفصال.
فعلى الرغم من الانفصال بعد زواج دام عامين فقط، ظلت العلاقة بين بن أفليك وجينيفر لوبيز قائمة على الاحترام المتبادل، إذ يتشاركان لحظات عائلية وودية.

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