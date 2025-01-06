صورة رومانسية لـ باسل خياط مع عائلته وهذا ما قاله

وشارك باسل خياط متابعيه عبر "إنستغرام" مجموعة صور ظهر فيها إلى جانب زوجته ناهد زيدان وأطفالهما، حيث عبّر عن مشاعره في تعليق بسيط، وكتب، "الحب.. لا شيء سوى الحب. عام مليء بالخير للجميع".وتفاعل جمهور خياط بشكل واسع مع المنشور، فقد أعاد محبوه تداول الصورة مع تعليقات تشيد بجمال العائلة، وتثني على شخصية النجم السوري.