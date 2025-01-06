صورة رومانسية لـ باسل خياط مع عائلته وهذا ما قاله

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A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
A post shared by Bassel Khaiat | باسل خياط (@basselkhaiatofficial)
حرص الفنان جورج وسوف على إحياء ذكرى وفاة نجله البكر وديع وسوف، الثانية وذلك برسالة مؤثرة، بعد رحيله عن عالمنا في 6 يناير 2023.
أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريباً، ستكون مهداة الى روح الملحن الراحل محمد رحيم.
أعلنت الفنانة منى فاروق عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” خبر خطوبتها، ليكون ذلك الظهور الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب نتيجة للأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً.