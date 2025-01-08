داليا مصطفى تحسم حقيقة طلاقها من شريف سلامة

حسمت الممثلة المصرية داليا مصطفى جدل الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن طلاقها من زوجها الممثل المصري شريف سلامة بعد أشهر من انتشار شائعة انفصالهما.



ونشرت داليا عبر صفحتها الشخصية في “انستغرام” فيديو من جلسة حوارية مع جمهورها حيث نفت داليا ما أُشييع عن طلاقها مؤكدةً: “مبدئياً ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف”، ومضيفةً: “في ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبداً”.



وكانت شائعة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة قد انتشرت قبل أشهر، بعد ملاحظة البعض عدم ظهورهما معاً في مناسبات عامة، سواء في المهرجانات الفنية أو مراسم العزاء.