وائل كفوري وراغب علامة ونانسي عجرم وغيرهم يهنؤون جوزيف عون بانتخابه رئيسا لـ لبنان

انتخب مجلس النواب خلال جلسته في الدورة الثانية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بـ 99 صوتا، وذلك بعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي.





وشكل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهور حالة من الفرح والابتهاج عند اللبنانين، ومن ضمنهم الفنانين اللبنانين، الذين عبروا عن فرحتهم بانتخابه من خلال تدوينات شاركوها عبر صفحاتهم الشخصية في منصة “اكس”.



ومن بين الفنانين المهنئين للرئيس العماد جوزاف عون، الفنانة نجوى كرم، إذ كتبت: “الجيش دايماً ورقة رابحة للوطن لأنو لكلّ الوطن. هنيئاً لقائدنا بـ لبنان وهنيئاً لـ لبنان بقائدنا.. منوصّيك فينا متل ما منوثق فيك”.



وكتب الفنان راغب علامة: “وأخيراً وبعد فترة من الفراغ الرئاسي ،أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والإزدهار”.



وأيضا الفنان وائل كفوري الذي قال: “صاحب أخلاق و مَبدا و مِنّك ما عِنّا أبدا مغوار من صفوف الجيش طالع عا قصر بعَبدا”.



وشاركت الفنانة نوال الزغبي بالتهنئة: “مبروك لنا جميعا.. مبروك للبنان رئيسه الجديد العماد جوزيف عون.. على أمل أن يكون عهد الازدهار والسلام واستعادة لبنانا كما عرفه العالم أجمع بلد الريادة والثقافة والفنون”.



وكتبت الفنانة نانسي عجرم: “بداية جديدة ل لبنان من اليوم ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون ولإلنا كلنا. انشالله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل”.



فيما قالت الفنانة اليسا: “فخامة الرئيس العماد جوزيف عون”.



وميريام فارس: “ما بيحمينا وبيجمعنا وبيخلّي بلدنا يعيش بسلام إلاّ الجيش اللبناني وقائده. مبروك للبنان وشعبه انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، مع إيماننا الكبير ببناء بلد جديد كلنا سوا إيد بإيد”.