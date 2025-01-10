باريس هيلتون تكشف تفاصيل احتراق منزلها بالكامل

شاركت سيدة الأعمال باريس هيلتون، جمهورها، تفاصيل الحادث الذي تعرض له منزلها المطل على شواطئ ماليبو بولاية كاليفورنيا للحريق، حيث اندلعت فيه النيران بسبب انتشار الحرائق في غابات جنوب الولاية.



ونشرت باريس هيلتون مقطع فيديو عبر “إنستجرام” معلقة: “أشعر بحزن لا يوصف.. الجلوس مع عائلتي ومشاهدة الأخبار ورؤية منزلنا في ماليبو يحترق على الهواء مباشرة هو شيء لا ينبغي لأحد أن يختبره على الإطلاق، كان هذا المنزل هو المكان الذي بنينا فيه الكثير من الذكريات الثمينة.. إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس خطواته الأولى وحيث حلمنا ببناء ذكريات مدى الحياة مع لندن”.