اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا

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A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مؤثر للممثلة السورية ريم علي جمعها مع والدتها بعد غياب عن سوريا لسنوات.
أثارت الإعلامية والممثلة الإماراتية مهيرة عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب احتفالها بطلاقها من زوجها بعد أيام من إعلانها عن الخبر.
أعلن الفنان السوري عبد المنعم عمايري، اعتذاره عن عدم حضوره حفل توزيع جوائز الترفيه 2025 "جوي أووردز"، المقرر انعقاده يوم السبت 18 يناير الحالي، في ANB أرينا في العاصمة السعودية الرياض.