اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، اذ كان لافتا مقطع فيديو ظهرت خلاله اصالة وهي تبكي على المسرح، اذ تأثرت بشدة اثناء تأديتها اغنيتها "صندوق"، حيث استذكرت والدها الراحل وبلدها سوريا، خصوصا ان عودتها الى بلدها باتت قريبا بعد سقوط نظام بشار الأسد.الفيديو لاقى تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ اصالة واشادوا بإحساسها المرهف، فانهالت التعليقات على الفيديو، اذ كتب احدهم: "تستحق استقبال وتكريم كبير لما ترجع، ما شافت ولا سمعت قليل في حقها ومع ذلك ضلت صامدة على موقفها".