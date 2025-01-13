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اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا
اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا
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اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا

فن

2025-01-13 | 05:43
اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا
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Aljadeed
اصالة تبكي على المسرح بسبب سوريا

أحيت الفنانة السورية اصالة نصري، حفلا غنائيا مميزا على مسرح كوكا كولا ارينا في دبي، حيث التقت جمهورها وقدمت أجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، اذ كان لافتا مقطع فيديو ظهرت خلاله اصالة وهي تبكي على المسرح، اذ تأثرت بشدة اثناء تأديتها اغنيتها "صندوق"، حيث استذكرت والدها الراحل وبلدها سوريا، خصوصا ان عودتها الى بلدها باتت قريبا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ اصالة واشادوا بإحساسها المرهف، فانهالت التعليقات على الفيديو، اذ كتب احدهم: "تستحق استقبال وتكريم كبير لما ترجع، ما شافت ولا سمعت قليل في حقها ومع ذلك ضلت صامدة على موقفها".

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