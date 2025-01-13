رسالة اعتذار من الفنان عبد المنعم عمايري إلى تركي آل الشيخ

عبد المنعم عمايري قدم اعتذاره لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن عدم تلبيته هذه الدعوة، كاشفًا أن ظروفه الصحية حالت دون حضوره الحدث، الذي وصفه بأهم الفعاليات الفنية والثقافية في العالم العربي.

مسؤولة العلاقات العامة للفنان عبد المنعم عمايري نشرت عبر صفحتها على منصة "انستغرام" بياناً جاء فيه :أنشر هذا الخبر بناء على طلب الفنان عبد المنعم عمايري.

وقالت: إلى المملكة العربية السعودية، إلى حضرة السيد المستشار تركي آل الشيخ المحترم، إلى السادة هيئة الترفيه، أتقدم بشكري البالغ بدعوتي إلى الحضور. وأعلن أسفي الشديد عن عدم حضوري وتلبية الدعوة الكريمة، وذلك لسبب صحي منعني عن حضور إحدى أهم وأنجح الفعاليات الفنية والثقافية. وكلي فخر بها.

وختم البيان: ممتن للدعوة وأكرر أسفي على أمل اللقاء بموعد آخر. مقدمة عبد المنعم عمايري

الجدير بالذكر أن الفنان عبد المنعم عمايري تعرض لاعتداء جسدي عنيف أثناء قيادته سيارته في دمشق مؤخراً، وهو ما أدى إلى دخوله إلى المستشفى نتيجة فقدانه للوعي وتعرضه لرضوض في كافة أنحاء جسمه.