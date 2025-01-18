راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة



ونشر علامة مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته، السيدة جيهان علامة وولديهما خالد ولؤي، احتفالاً بهذه المناسبة.



ووجّه علامة رسالة إلى زوجته، والتي جاء فيها: "ذكرى سنوية سعيدة أم خالد. شكرًا لك على الذكريات الرائعة، بارك الله بك وبعائلتنا".