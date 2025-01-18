راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة

ونشر علامة مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته، السيدة جيهان علامة وولديهما خالد ولؤي، احتفالاً بهذه المناسبة.
ووجّه علامة رسالة إلى زوجته، والتي جاء فيها: "ذكرى سنوية سعيدة أم خالد. شكرًا لك على الذكريات الرائعة، بارك الله بك وبعائلتنا".
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A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
توفيت الخميس عن 95 عاما الممثلة المسرحية والسينمائية البريطانية الكبيرة جوان بلورايت الحائزة جائزتي غولدن غلوب وأرملة الممثل والمخرج لورانس أوليفييه، على ما أعلنت عائلتها الجمعة.
غادر الفنان السوري جمال سليمان دمشق بعد نهاية إجازته التي قضاها في سوريا، حيث شارك الجمهور تفاصيل زيارته التي كانت بمرتبة رحلة العودة إلى الماضي بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً.
عايدت الفنانة العراقية رحمة رياض زوجها الممثل ألكسندر علوم بمناسبة عيد ميلاده في منشور عبر حسابها على منصة انستغرام.