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راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة
راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة
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راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة

فن

2025-01-18 | 09:45
راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة
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Aljadeed
راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ28 بهذه الطريقة

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة بعيد زواجه الـ28 في منشور مميز عبر حسابه على انستغرام.


ونشر علامة مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته، السيدة جيهان علامة وولديهما خالد ولؤي، احتفالاً بهذه المناسبة.

ووجّه علامة رسالة إلى زوجته، والتي جاء فيها: "ذكرى سنوية سعيدة أم خالد. شكرًا لك على الذكريات الرائعة، بارك الله بك وبعائلتنا".

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