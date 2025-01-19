راغب علامة يحتفل بعيد زواجه الـ29 بطريقة لافتة

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A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
A post shared by Ragheb Alama (@raghebalama)
تصدر اسم الفنانة المصرية سمية الخشاب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ما فعلته على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز جوي اوورد 2025 الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تصدر اسم الفنانة السورية اصالة نصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد حفل توزيع جوائز جوي اوورد الذي أقيم امس في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة التونسية لطيفة يوثق تعرضها لموقف على السجادة الحمراء في حفل جوي اوورد كاد ينهي حياتها أو يتسبب لها بكسور.