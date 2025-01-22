طلاق جاستن بيبر وهايلي يعود إلى الواجهة

بيبر، الذي يقضي حاليًا عطلة تزلج في أسبن، كولورادو، برفقة زوجته التي استمرت علاقته بها ست سنوات، لاحظ متابعون دقيقو الملاحظة أنه لم يعد يتابع صفحة هايلي على إنستغرام.

التكهنات حول طبيعة العلاقة بين الزوجين ازدادت بعد أن ألغى جاستن أيضًا متابعة والد زوجته، الممثل ستيفن بالدوين، على المنصة، مما عمّق الشائعات حول وجود مشاكل في العلاقة. وزادت الأمور غموضًا بعد أن نشر جاستن صورة لجهاز يستخدم لتعاطي الماريجوانا، الأمر الذي أثار قلق معجبيه بشأن حالته النفسية.

هذه الخطوة الأخيرة دفعت المعجبين للتعبير عن ارتباكهم وقلقهم على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث انتشرت تغريدات تشير إلى استغرابهم من تصرف بيبر وإلغائه متابعة هايلي.

من جهتها ، ردت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر على الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، والتي أكدت انتهاء زواجها من المغني الكندي الشهير جاستن بيبر.

وأوضحت هايلي موقفها عبر نشر سلسلة من الصور في إنستغرام ، بما في ذلك صورة لزوجها جاستن، وهو جالس أمامها في أحد المطاعم.