ما حقيقة اعتزال فرح شريم الفن؟

أثارت الفنانة الشابة فرح شريم، في الساعات الماضية، جدلاً واسعًا بين متابعيها حول ما اذا كانت اخذت قرار الاعتزال.



وفي التفاصيل، شاركت فرح مقاطع فيديو ظهرت فيها أثناء تحضير وجبات طعام في مطبخها، كما أعلنت عن افتتاح مطعمها يوم الإثنين المقبل، ما دفع البعض للتساؤل إن كانت قد اعتزلت الفن، وما إذا كانت قد قررت التوسع في مجال الطهي والمطاعم.

ورغم هذا التغيير، لم توضح فرح شريم موقفها النهائي من الفن، ما أبقى جمهورها في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحولًا دائمًا في مسيرتها.



