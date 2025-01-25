ما حقيقة اعتزال فرح شريم الفن؟

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A post shared by Farah Chreim - فرح شريم (@farahchreim)
A post shared by Farah Chreim - فرح شريم (@farahchreim)
بعد ان تم استدعاء الفنانة المصرية انغام والفنان السعودي عبد المجيد عبدالله من قبل الشرطة السعودية على خلفية الفيديو المنتشر الذي وثق القبلة التي جمعهتما في حفل جوي اوورد، انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو آخر يوثق قبلة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد والفنانة العراقية هدى الحسين الامر الذي اثار بلبلة كبيرة حيث طالب الجمهور باعتقالهما ايضا.
تصدر اسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية في احدث ظهور لها.
طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة "عسل حياتي"، عبر قناتها الرسمية على منصة "تليغرام"، بعد أن قامت شركة روتانا بحذف الأغنية من منصة "يوتيوب".