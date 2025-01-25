ويُعتبر ناصيف من بين الفنّانين الذين لا يقتصرُ دورُهم على الأداء فحسب، بل يتخّذون أيضًا خطواتٍ متقدّمة في مجال الإنتاج الفنيّ. فقد أضاف ناصيف بصمتَه الإنتاجيّة على هذا العمل الّذي يُواكِبُ أحدثَ التوجّهات الموسيقيّة.وتتميّز "Mi Amor" بإيقاعاتها العصريّة التي تحملُ لمساتٍ شرقيّة، حيثُ تمزج بين الموسيقى الغربيّة الحديثة من جهة، والألحان العربيّة الشرقيّة من جهةٍ أخرى.وقد ساهم في إنتاج الأغنية Shenzi، الّذي نجح في دمج الأنماط الموسيقيّة المعاصرة مع تلك الشرقيّة بشكلٍ سَلِس.وجاء العملُ ثمرةَ تعاونٍ مُشترك بين الشّاعر مازن ضاهر، وILyas، وريكي ريتش، الّذين شكّلوا ثلاثيًا مُميّزًا وقدّموا عملًا فنّيًّا تخطّى حدودَ اللغة والثقافة؛ وقد صُوِّر الكليب تحت ادارة المخرج Fabricio Jimenez.