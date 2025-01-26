حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور

الصورة التي عبرت عن الألفة والحب بين "القيصر" والحفيدتين، حملت في تفاصيلها الكثير من الدفء العائلي الذي يعكس عمق العلاقة بينه وأفراد أسرته، حيث ظهرت كل من سناء واية وقد كبرتا بشكل ملحوظ مقارنةً بآخر ظهور لهما في 2022.وكتب كاظم الساهر في تعليقٍ مؤثر: "يا هبة ربي من السما وأجمل هدية"، ليعكس مشاعر الفخر والسعادة التي يشعر بها بوجود حفيدتيه في حياته.