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حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور
حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور
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حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور

فن

2025-01-26 | 10:23
حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور
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Aljadeed
حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور

شارك الفنان العراقي كاظم الساهر متابعيه عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صورة جديدة تُظهره محتضنًا حفيدتيه، سناء وآية، بعد غياب استمر ما يقارب السنوات الثلاث.

الصورة التي عبرت عن الألفة والحب بين "القيصر" والحفيدتين، حملت في تفاصيلها الكثير من الدفء العائلي الذي يعكس عمق العلاقة بينه وأفراد أسرته، حيث ظهرت كل من سناء واية وقد كبرتا بشكل ملحوظ مقارنةً بآخر ظهور لهما في 2022.
وكتب كاظم الساهر في تعليقٍ مؤثر: "يا هبة ربي من السما وأجمل هدية"، ليعكس مشاعر الفخر والسعادة التي يشعر بها بوجود حفيدتيه في حياته.

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