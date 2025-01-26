حفيدتا كاظم الساهر تلفتان الأنظار بجمالهما في احدث ظهور

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A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahir)
A post shared by Kadim Al Sahir | كاظم الساهر (@kadimalsahir)
أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفلا مميزا في قبرص، التقت من خلاله جمهورها وقدمت باقة من اجمل اغنياتها القديمة والجديدة، والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية، وسط تفاعل كبير من قبل الحضور، الذي راح يردد كلمات الأغنيات التي حفظها عن ظهر قلب.
صدر عن وكيل أسطورة كرة السلة اللبنانية اللاعب فادي الخطيب، لؤي غندور، بيان علق فيه على ما أسماها "حملة تعرض لها فادي الخطيب" وذلك بعد بروز شكوى من إحدى السيدات بحقه.
كشفت تقارير إعلامية أن أنجلينا جولي خسرت فرصة الترشح إلى جوائز "نقابة ممثلي الشاشة وأكاديمية الصور المتحركة" (الأوسكار)، بسبب براد بيت.