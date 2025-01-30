مي العيدان تفتح النار على نوال الزغبي: نجمة "مصدية"

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وقفنا معها على 4 فصول من حياتها، والبداية كانت مع مداخلة مفاجئة من صديقتها وزميلتها الاعلامية فجر السعيد، حيث دمّعت على الهواء بسبب ما قالته عنها.انتقلنا بعدها الى فصل الصيف واجوائه النارية في حياة مي العيدان، حيث كشفت عن رأيها الجريء بعدد من فنانات الوطن العربي مثل الهام شاهين ونوال الزغبي ونوال الكويتية و شمس الكويتية بالاضافة الى انتقاد شديد اللهجة لـ محمد رمضان بسبب ما قاله عن العراق، كما اختارت بين نجوى كرم و نانسي عجرم و اليسا ودافعت عم رحمة رياض كما كشفت معلومات عن اصالة نصري وطلاقها المحتمل من فائق حسن.