الملكة رانيا تعايد الملك عبدالله والأمير هاشم بكلمات من القلب

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
تستضيف الإعلامية اللبنانية كارين سلامة، في برنامج "ميني مافيا" الذي يعرض على قناة الجديد، عدد من الأطفال، لكل منهم قصته الخاصة وشخصيته الفريدة.
أثارت اطلالات النجم العالمي جاستن بيبر الأخيرة الجدل مجدداً في أحدث ظهور له في مدينة نيويورك يوم أمس،وذلك بعد ظهوره بملامح متعبة ووجه شاحب.
كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن الموقف الطريف جمعها بالنجم العالمي ماثيو ماكونهي خلال تكريمها في حفل جوي اورد 2025 بالسعودية كأفضل ممثلة .وأوضحت أنها كادت تسقط بسبب وزن فستانها الذي يبلغ 20 كيلوغراما مما جعل صعودها إلى المسرح صعباً أثناء تسلمها الجائزة، ما دفعها في النهاية للاستعانة بماكونهي.