الملكة رانيا تعايد الملك عبدالله والأمير هاشم بكلمات من القلب

وجّهت الملكة رانيا العبدالله، التهاني لزوجها الملك عبدالله الثاني ونجلها الأمير هاشم بن عبدالله، بمناسبة عيد ميلاديهما المصادف بالتاريخ عينه في 30 كانون الثاني/يناير.

