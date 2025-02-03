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مايا دياب تطالب بعقوبة الإعدام بعد جريمة مقتل خليل خليل في فاريا
مايا دياب تطالب بعقوبة الإعدام بعد جريمة مقتل خليل خليل في فاريا
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مايا دياب تطالب بعقوبة الإعدام بعد جريمة مقتل خليل خليل في فاريا

فن

2025-02-03 | 08:53
مايا دياب تطالب بعقوبة الإعدام بعد جريمة مقتل خليل خليل في فاريا
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Aljadeed
مايا دياب تطالب بعقوبة الإعدام بعد جريمة مقتل خليل خليل في فاريا

بعد الجريمة المروّعة التي وقعت في فاريا منذ أيام قليلة بسبب أفضلية مرور، والتي راح ضحيتها الشاب خليل خليل من مواليد 2005، خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن صمتها وعلقت على ما حصل في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس".

وفي التفاصيل، كتبت مايا: "حوادث سرقة يومياً على طرقات لبنان، جرائم قتل عديدة، ومبارح فاجعة الشاب خليل خليل في فاريا، وغيرها كتير من عشرات الجرائم اللي عم نسمع فيها "، مضيفة: "اتصلت فيي صديقتي واختي بولا يعقوبيان عم تعاتبني اني شجعت على عقوبة إعدام المجرم من إيام قليلة واعتبرت انه طريقة تفكيري ومعتقداتي بالحياة بعيدة عن ايماني بضرورة الإعدام من منطلق انه غير انساني وولا مرة جاب نتيجة عند شعوب العالم".
من هنا، تابعت مايا كلامها قائلة: "بدي قول لبولا رح نضل مختلفين على هالنقطة لإن اليوم وأكتر من أي وقت بشجع على تعليق المشانق، شو مصير هالمجرمين؟ وين عم يروحوا ؟ شو مصير اللي حرقوا بيوت واغتصبوا وعنّفوا وهددونا بالقتل ونفذوا تهديدهم ؟ كل شخص منهم عنده ضهر ودعم من مسؤول معين بيحميه من العقوبات وبيبقوا اهالي الضحايا عايشين بحرقة قلب وقاتل ابنهم عم يسرح ويمرح قدامهم".
وأضافت: "صعبة كتير نعلّم الناس بأساليب حضارية ببلد متل لبنان كتار من العالم فيه عاشت وكبرت على مبدأ العنجهية والذكورية والرجولة التي تكمن بالعنف، هالتفلّت الأمني اليومي بلبنان عم يوعينا كل يوم على اخبار مرعبة لنا ولاطفالنا ولمستقبلهم"، خاتمة تغريدتها بالقول: "مرة ثانية أناشد المسؤولين بأن يأخد العدل مجراه وتحقيق العدالة بأحداث كبيرة متل هالاحداث اللي عم تصير يومياً".

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