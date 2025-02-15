ابنة نادين نسيب نجيم تلفت الأنظار بجمالها.. كبرت ونافست والدتها جمالا

وأطلت الفنانة اللبنانية بفستان أسود قصير نينما ارتدت ابنتها تنورة سوداء منفوشة وتوب فضية أنيقة، ووقفتا وسط ديكور على شكل قلب أحمر وفي أجواء مليئة بالقلوب الحمراء، وكانت الصور تعكس العلاقة المميزة التي تجمع الأم بابنتها.ولفتت هافين الأنظار بجمالها الطبيعي وملامحها الطفولية، حيث استعرضت نادين في مقطع فيديو بعض التحضيرات التي سبقت التصوير، حيث صففت شعر ابنتها وطبقت بعض اللمسات البسيطة من المكياج من مجموعتها الخاصة بألوان خفيفة دون أن تغيّر من ملامحها البريئة والجميلة، وتمكنت الشابة الصغيرة من منافسة والدتها بالجمال والأناقة.وأرفقت نادين الصور بتعليق مقتضب كتبت فيه "هذا هو الحب الحقيقي، أنا وهافين". وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وعبروا عن اعجابهم الكبير بالعلاقة المميزة التي تجمع نادين بطفليها واهتمامها الكامل بهما في كل الأوقات، متمنيين لها المزيد من السعادة في حياتها الشخصية والعائلية.