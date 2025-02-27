يوسف الخال بتعليق مؤثر بعد رحيل والدته مها بيرقدار: مات نصفي!

من بعد رسائلكم، رِجعتلي الثقة بالحب، بالناس و بالنفس.

شكر للإعلام للفنانين للمنتجين للمحبين للأصحاب و للأقرباء من كل الدني.

مات نصفي صحيح بس مع هيك حُب ما فيي إلا ما إرجع إكتمل.

للصدفة عيد مها اليوم و هالهدية إلها و تحية من @sabbaghbrothers اللي هنّي أكتر من أخوين، إلي. #y_y_k pic.twitter.com/U3ZTw0qoIc — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) February 26, 2025

وفي التفاصيل، شارك يوسف الخال مع متابعيه مقطع فيديو عبارة عن اغنية للأم بصوته، حيث صودف يوم أمس عيد ميلاد والدته، والذي جاء بعد أيام قليلة من رحيلها، حيث ارفق يوسف الخال الفيديو بالتعليق التالي: "من بعد رسائلكم، رِجعتلي الثقة بالحب، بالناس وبالنفس.. شكر للإعلام للفنانين للمنتجين للمحبين للأصحاب وللأقرباء من كل الدني.. مات نصفي صحيح بس مع هيك حُب ما فيي إلا ما إرجع إكتمل.. للصدفة عيد مها اليوم وهالهدية إلها وتحية من الاخوين صبّاح اللي هنّي أكتر من أخوين إلي".