يوسف الخال بتعليق مؤثر بعد رحيل والدته مها بيرقدار: مات نصفي!
نشر الممثل اللبناني يوسف الخال، على حسابه عبر منصة "اكس"، تغريدة شكر فيها كل من وقف الى جانبه وواساه بوفاة والدته الشاعرة والفنانة مها بيرقدار، التي غادرتنا منذ أيام حيث شكل خبر رحيلها صدمة وحزن كبير لدى كل من عرفها.
وفي التفاصيل، شارك يوسف الخال مع متابعيه مقطع فيديو عبارة عن اغنية للأم بصوته، حيث صودف يوم أمس عيد ميلاد والدته، والذي جاء بعد أيام قليلة من رحيلها، حيث ارفق يوسف الخال الفيديو بالتعليق التالي: "من بعد رسائلكم، رِجعتلي الثقة بالحب، بالناس وبالنفس.. شكر للإعلام للفنانين للمنتجين للمحبين للأصحاب وللأقرباء من كل الدني.. مات نصفي صحيح بس مع هيك حُب ما فيي إلا ما إرجع إكتمل.. للصدفة عيد مها اليوم وهالهدية إلها وتحية من الاخوين صبّاح اللي هنّي أكتر من أخوين إلي".