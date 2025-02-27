انغام توجه رسالة مؤثرة لـ ماريتا الحلاني بعد ان غنت لها

كشف موقع “لها” عن انفصال الفنانة اللبنانية نور صعب من زوجها توفيق حمزة، بعد زواج لم يُكمل عامه الثالث، أثمر عن ابنة وحيدة اسمها سكاي لم تبلغ عامها الثاني بعد.

