انغام توجه رسالة مؤثرة لـ ماريتا الحلاني بعد ان غنت لها

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A post shared by MARITTA (@maritta)
A post shared by MARITTA (@maritta)
ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر توقيف الفنان اللبناني آدم في مطار بيروت.
كشف موقع “لها” عن انفصال الفنانة اللبنانية نور صعب من زوجها توفيق حمزة، بعد زواج لم يُكمل عامه الثالث، أثمر عن ابنة وحيدة اسمها سكاي لم تبلغ عامها الثاني بعد.
نشرت الفنانة يسرا عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" رسالة دعم وجّهتها الى اللاعب إبراهيم شيكا نجم الزمالك السابق بعد تصدّره مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره الأخير في صورة مع زوجته وقد بدا فيها نحيلاً جداً ومريضاً، ما دفع الفنان تامر حسني لمناشدة المسؤولين الاهتمام بحالته.