الازهر يحرم مشاهدة مسلسل “معاوية” .. اليكم السبب

حرّمت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر في مصر مشاهدة مسلسل “معاوية”، وذلك بسبب تجسيد شخصية الصحابة في العمل التاريخي .



وفي التفاصيل، قال عضو هيئة كبار العلماء، عبد الفتاح عبد الغني العواري، إن “تجسيد شخصية معاوية بن أبي سفيان، الذي كان أحد كتاب الوحي، يعد أمرا مرفوضا دينيا”، لافتا إلى أن “الصحابة لا يجوز تجسيدهم بأي حال من الأحوال في الأعمال الدرامية”.



وأضاف في حديثه مع “المصري اليوم”، أن “الخلافات التاريخية حول الحكم والخلافة، شأن إلهي لا يجب تحويله إلى عمل درامي يخضع للتفسيرات المتباينة”.



وتساءل عبد الغني العواري عن الخطوة التالية للممثلين بعد مسلسل “معاوية”، قائلا: “ماذا سيقدمون بعد ذلك؟ فبالتأكيد تجسيد شخصيات وأعمال أخرى تخالف الشريعة الإسلامية؟”.