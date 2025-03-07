هبة نور وامارات رزق تعلقان على أحداث الساحل السوري: سوريا بحمى الرحمن

الممثلة السورية هبة نور، شاركت عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على تطبيق انسغرام دعاء قالت فيه: "يا رب عائلتي ومن أحب في ودائعك، اللهم أرزقهم لطف القدر و صحة الجسد و طيب الخاطر وعافية الذهر، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام"، كما شاركت صورة لخريطة سوريا وكتبت عليها سوريا مع قلب مكسور.بدورها، الممثلة السورية إمارات رزق اكتفت بكتابة جملة واحدة عبر حسابها في انستغرام وقالت: "سوريا بحمى الرحمن".هذا وكان قد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة عن انهاء حياة 70 شخصا على الأقل في اللاذقية على الساحل السوري في اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين "موالين" للرئيس المخلوع بشار الأسد.