شروق تبيع خاتم زواجها من دكتور فود وتحوله إلى هدايا لضيوف حفل طلاقها

ووثقت شروق عبر مقطع مصور زيارتها إلى أحد متاجر المجوهرات، حيث اصطحبت معها خاتم زواجها الماسي بهدف تقييمه والتخلي عنه نهائياً بعد انتهاء علاقتها الزوجية.

وبحسب ما نشرته مجلة «لها»، بلغ وزن خاتم شروق نحو 3.75 قيراطاً، فيما قُدرت قيمته بحوالى 10 آلاف أميركي. وبدلاً من الحصول على ثمنه نقداً، قررت شروق استبدال قيمته بمجموعة من الخواتم الذهبية لتقديمها كهدايا للفتيات والمدعوات إلى حفل طلاقها.

وأوضحت شروق أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لمن وقفن إلى جانبها خلال الفترة الماضية، وظهرت وهي تغادر متجر المجوهرات محملة بالهدايا التي ستوزع خلال المناسبة.

كما أعلنت شروق فتح باب حضور الحفل أمام عدد من متابعيها، موضحة أن التذاكر متاحة عبر رابط إلكتروني، إلا أن العدد سيكون محدوداً.

وتأتي هذه التحضيرات بعد إعلان شروق انتهاء علاقتها مع دكتور فود، وحذفها صوراً ومقاطع كانت تجمعهما عبر حساباتها على ، في خطوة اعتبرها متابعون إعلاناً واضحاً عن إغلاق هذه المرحلة من حياتها.

وكان اسم دكتور فود قد تصدر خلال الفترة الماضية على خلفية قضية قضائية في ، إذ ذكرت مجلة «لها» أن محكمة جنايات أصدرت بحقه حكماً غيابياً في قضية مرتبطة بالمخدرات، بينما سبق له أن دافع عن نفسه عبر مواقع التواصل ونفى الاتهامات الموجهة إليه