ممثل مصري يفضح تفاصيل زواجه من دانا الحلبي وهي ترد

وفي مفاجأة غير متوقعة، كشف محمد رجب للمرة الأولى عن زواجه من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، حين سأله رامز عنها، ورد قائلاً: "اتطلقت بعد زواج استمر سنة ونصف، واتبهدلت بهدلة"، في إشارة الى المقلب.من جهتها، أعلنت الفنانة اللبنانية دانا حلبي ارتباطها رسميًا بالفنان المصري محمد رجب، كاشفة بعض التفاصيل الخاصة بزواجهما والأسباب التي دفعتهما لإخفاء الأمر عن الجمهور، اذ أكدت صحة الأخبار التي جرى تداولها مشيرة إلى أنهما تزوجا منذ حوالي السنة والنصف السنة، معلقةً: "خبر ارتباطي بمحمد لم يكن يوما شائعة، لكنني فضلت بدايةً عدم الحديث عن هذا الموضوع؛ لأنني أعتبره أمرًا يخصني وحدي"، وأضافت: "حاولت حماية هذه العلاقة؛ لأنني اعتبرتها مميزة، فضلًا عن أنني أخاف كثيرًا من العين والحسد".وأوضحت أنها عادت عن قرارها، إذ ارتأت مؤخرًا مع زوجها محمد رجب ضرورة إعلان هذا الخبر، خاصة أنهما شخصان تحت الأضواء، ويحق للجمهور أن يشاركهما هذه الفرحة.ولفتت دانا حلبي إلى أن قصة حبهما بدأت في كواليس تصوير مسلسل "الونش"، كاشفة أن الأمر بدأ بنظرة، فابتسامة تطورت فيما بعد إلى إعجاب ولقاء وصولاً لاتخاذهما قرار الارتباط. ولم تستطع إخفاء إعجابها الكبير بزوجها محمد رجب، إذ قالت: يعجبني قلبًا وقالبًا، هو رجل وسيم وخفيف الظل، حنون مرهف الإحساس ورجال كتير، وهذه الصفات من النادر جدًّا أن تجدها في رجل واحد، مشيرةً إلى أن هناك كيمياء تجمعهما، وأنها شعرت منذ اللقاء الأول كأنها تعرفه منذ سنوات ومغرمة به.هذا وحرصت الفنانة دانا حلبي على توجيه رسالة إلى زوجها محمد رجب، قالت فيها: "إلى زوجي الحبيب، أنت سندي وأمني وأماني الله يخليلي إياك. وتابعت: سعيت لأن تكون إلى جانبي طوال الحياة، وليس فقط في الأعمال الدرامية، وحققت أمنيتي".