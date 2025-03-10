الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ممثل مصري يفضح تفاصيل زواجه من دانا الحلبي وهي ترد
ممثل مصري يفضح تفاصيل زواجه من دانا الحلبي وهي ترد
A-
A+

ممثل مصري يفضح تفاصيل زواجه من دانا الحلبي وهي ترد

فن

2025-03-10 | 11:34
ممثل مصري يفضح تفاصيل زواجه من دانا الحلبي وهي ترد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ممثل مصري يفضح تفاصيل زواجه من دانا الحلبي وهي ترد

وقع الفنان المصري محمد رجب ضحية لمقلب رامز جلال خلال برنامج "رامز إيلون مصر"، وبمجرد ظهور رجب في الحلقة لم يتوانَ رامز عن السخرية منه بطريقته المعتادة.

وفي مفاجأة غير متوقعة، كشف محمد رجب للمرة الأولى عن زواجه من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، حين سأله رامز عنها، ورد قائلاً: "اتطلقت بعد زواج استمر سنة ونصف، واتبهدلت بهدلة"، في إشارة الى المقلب.
من جهتها، أعلنت الفنانة اللبنانية دانا حلبي ارتباطها رسميًا بالفنان المصري محمد رجب، كاشفة بعض التفاصيل الخاصة بزواجهما والأسباب التي دفعتهما لإخفاء الأمر عن الجمهور، اذ أكدت صحة الأخبار التي جرى تداولها مشيرة إلى أنهما تزوجا منذ حوالي السنة والنصف السنة، معلقةً: "خبر ارتباطي بمحمد لم يكن يوما شائعة، لكنني فضلت بدايةً عدم الحديث عن هذا الموضوع؛ لأنني أعتبره أمرًا يخصني وحدي"، وأضافت: "حاولت حماية هذه العلاقة؛ لأنني اعتبرتها مميزة، فضلًا عن أنني أخاف كثيرًا من العين والحسد".
وأوضحت أنها عادت عن قرارها، إذ ارتأت مؤخرًا مع زوجها محمد رجب ضرورة إعلان هذا الخبر، خاصة أنهما شخصان تحت الأضواء، ويحق للجمهور أن يشاركهما هذه الفرحة.
ولفتت دانا حلبي إلى أن قصة حبهما بدأت في كواليس تصوير مسلسل "الونش"، كاشفة أن الأمر بدأ بنظرة، فابتسامة تطورت فيما بعد إلى إعجاب ولقاء وصولاً لاتخاذهما قرار الارتباط. ولم تستطع إخفاء إعجابها الكبير بزوجها محمد رجب، إذ قالت: يعجبني قلبًا وقالبًا، هو رجل وسيم وخفيف الظل، حنون مرهف الإحساس ورجال كتير، وهذه الصفات من النادر جدًّا أن تجدها في رجل واحد، مشيرةً إلى أن هناك كيمياء تجمعهما، وأنها شعرت منذ اللقاء الأول كأنها تعرفه منذ سنوات ومغرمة به.
هذا وحرصت الفنانة دانا حلبي على توجيه رسالة إلى زوجها محمد رجب، قالت فيها: "إلى زوجي الحبيب، أنت سندي وأمني وأماني الله يخليلي إياك. وتابعت: سعيت لأن تكون إلى جانبي طوال الحياة، وليس فقط في الأعمال الدرامية، وحققت أمنيتي".
 

اقرأ ايضا في فن

ممثلة لبنانية تساند نور علي بعد تعرضها للتهديد في الساحل السوري
12:56

ممثلة لبنانية تساند نور علي بعد تعرضها للتهديد في الساحل السوري

علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.

12:56

ممثلة لبنانية تساند نور علي بعد تعرضها للتهديد في الساحل السوري

علّقت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق، على الفيديو الذي نشرته الممثلة السوريّة نور علي، بعدما ظهرت فيه وهي تبكي بسبب الأحداث التي شهدتها المناطق الساحليّة السوريّة، وتعرّضها لإطلاق نار.

انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا
11:43

انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا

عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2025 – 2026 ضمن أسبوع الموضة في باريس بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

11:43

انباء عن زواج ابن ايلي صعب من خطيبته الاردنية سرا

عرض المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب مجموعته للأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2025 – 2026 ضمن أسبوع الموضة في باريس بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا
Play
11:38
Play

بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا

ما تزال احداث الساحل السوري الدامية تلقى متابعة الجمهور ومناشدتهم لإيقاف التجاوزات والانتهاكات الحاصلة.

11:38

بعد احداث الساحل السوري .. فنانة سورية تنفعل في الشارع وتناشد: ما تشمّتوا بشار فينا

ما تزال احداث الساحل السوري الدامية تلقى متابعة الجمهور ومناشدتهم لإيقاف التجاوزات والانتهاكات الحاصلة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025