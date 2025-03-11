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شيماء سيف تكشف &quot;كذبة&quot; زوجها عليها بعد الزواج
شيماء سيف تكشف "كذبة" زوجها عليها بعد الزواج
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شيماء سيف تكشف "كذبة" زوجها عليها بعد الزواج

فن

2025-03-11 | 10:11
شيماء سيف تكشف "كذبة" زوجها عليها بعد الزواج
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Aljadeed
شيماء سيف تكشف "كذبة" زوجها عليها بعد الزواج

حلَّت الممثلة المصرية شيماء سيف ضيفةً على برنامج "على طاولة منى"، الذي تقدّمه الشيف السعودية منى موصلي على "القناة الثقافية" في تلفزيون السعودية، حيث تحدثت عن عشقها للطعام بطريقة طريفة، واستذكرت مجموعة من ذكرياتها المرتبطة بالطعام، كاشفة عن الكذبة التي مرّرها عليها زوجها محمد كارتر واكتشفتها بعد أيام من الزواج.

وقالت شيماء إنها تعلمت الطبخ باحتراف بعد زواجها بالمنتج محمد كارتر، إذ لم تكن تجيد الطبخ قبل زواجها، لكنها كانت تعرف بعض أساسيات الطبخ البسيطة.

ولفتت الى أنها اعترفت بالحقيقة لزوجها قبل زواجهما، لكنه في المقابل أكَّد لها مهارته في الطبخ، وهو ما وصفته بـ"الكذبة"، حيث اتضح بعد الزواج أنه لا يجيد الطبخ.

وتطرقت الممثلة المصرية خلال الحلقة الى الحديث عن ذكرياتها مع الطعام، فكشفت عن سر الـ18 سندويتش، قائلةً: "في أحد الأيام ذهبت لشراء 18 سندويتش من المطعم، فاعتقد البائع أن هناك ورشة عمال في منزلنا، وعرض عليَّ توصيل هذا العدد يومياً الى الورشة، فيما الحقيقة أن غالبية هذه السندويشات كانت لي".

وكشفت شيماء أنها تعشق الطعام على عكس شقيقاتها، مؤكدةً أنها عانت الكثير بسبب التمثيل والطعام، فأثناء التصوير عادة ما يصل الطعام بارداً، على عكس ما تفضّله.

وأشارت شيماء سيف الى أنها لم تستمتع أبداً بالطعام خلال التصوير، لذلك كانت تحاول التعويض بالمأكولات الخفيفة مثل الشوكولاتة والشيبس، مما الى أدى زيادة وزنها.

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