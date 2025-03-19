ظهور جديد لـ ادهم النابلسي وهو يؤم بالمصلين داخل احد المساجد

وفي التفاصيل، ظهر أدهم النابلسي داخل أحد المساجد وهو يؤم بالمصلين، ويتبادل بعدها الحديث مع أحد الأشخاص.
View this post on Instagram
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by خالد المولى | العرّاب (@alarrabcom)
وجهت الممثلة السورية أمل عرفة رسالة شكر إلى متابعيها الذين عايدوها بمناسبة عيد ميلادها، والذي يصادف في 18 من شهر آذار في كل عام.
كشفت الممثلة السورية كندا علوش أنها ستكون سعيدة للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدراما السورية، وتتمنى أن يحدث ذلك قريباً من خلال عمل جيّد، يليق بالفن السوري، وذلك بعد غياب قسري لها دام لسنوات أثناء حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومعارضتها له.
تصدر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للممثلة السورية سلاف فواخرجي ظهرت فيه وهي غارقة بالمياه داخل سيارتها.