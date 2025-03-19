ظهور جديد لـ ادهم النابلسي وهو يؤم بالمصلين داخل احد المساجد

كشفت الممثلة السورية كندا علوش أنها ستكون سعيدة للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدراما السورية، وتتمنى أن يحدث ذلك قريباً من خلال عمل جيّد، يليق بالفن السوري، وذلك بعد غياب قسري لها دام لسنوات أثناء حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومعارضتها له.