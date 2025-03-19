كندا علوش تكشف عن عودتها الى الدراما السورية بعد سقوط نظام الاسد
كشفت الممثلة السورية كندا علوش أنها ستكون سعيدة للعودة مرة أخرى للمشاركة في الدراما السورية، وتتمنى أن يحدث ذلك قريباً من خلال عمل جيّد، يليق بالفن السوري، وذلك بعد غياب قسري لها دام لسنوات أثناء حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومعارضتها له.
أما عن فكرة مواصلتها المشاركة في أعمال فنية خلال الفترة المقبلة، فأكدت أنها تتمنى أن تستمر في المشاركة في أعمال فنية جديدة، لكنها لا تريد أن تقصر في حق أطفالها خاصة أنهم مازالوا صغاراً وفي حاجة إليها طوال الوقت، لذلك فمن الممكن أن تشارك في عمل فني ثم تغيب بعدها لبعض الوقت وتعود مرة أخرى للمشاركة في عمل آخر بعد فترة من الوقت.
وعن حالتها الصحية، أكدت أنها أصبحت على ما يرام، إذ تحسنت حالتها بشكل كبير بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، والتي خضعت خلالها لعلاج مكثف خلال الفترة الماضية.