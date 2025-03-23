نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية عقب سحب الجنسية الكويتية منها

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A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
A post shared by حساب مهتم بالسوشل ميديا يوميات وأخبار النجوم والمشاهير (@maha_kw_2)
أحيت الفنانة اللبنانية عبير نعمة ليلة امس، حفلا مميزا في كازينو لبنان بمناسبة عيد الام، حيث قدمت باقة من اجمل اغنياتها الرومانسية والحماسية التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وراحوا يرددون كلماتها عن ظهر قلب.
تصدر خلال الساعات الماضية اعتزال الممثل السوري بشار اسماعيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، برفقة كايلا ابنة شقيق زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون، حيث طغت البراءة والعفوية على الفيديو.