راغب علامة يحسم حقيقة طرده من الإمارات.. اليكم ما قاله

هذه الشائعة استدعت ردا مباشرا من الفنان راغب علامة، الذي نشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بابنه خالد داخل السيارة، وارفقها بتعليق قال فيه: "في إشاعة جديدة بالعيد".بدوره، نشر موقع "الفن" على حسابه عبر انستغرام، صورة للفنان راغب علامة وعلق عليها بالقول: "الفن يعلن الحقيقة بالدليل القاطع.. والى راغب علامة: دمت كائد الحاقدين".وارفق الموقع الصورة بالتعليق التالي: "بعد الشائعات التي طالت السوبر ستار راغب علامة والتي مفادها أنه طرد من الإمارات، انفرد موقع الفن بصورة لعلامة من شقته الفاخرة التي اشتراها في الإمارات، ما ينفي كل ما قيل عنه وما ينفي أيضا شائعات وفاته ويثبت أنه بصحة جيدة أدامها الله عليه".