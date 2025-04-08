ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تتعرض لتسمم خطير كاد ينهي حياتها

كشفت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، عن معاناتها من مضاعفات صحية خطيرة بعد الولادة، بعدما تم تشخيص إصابتها بتسمم الحمل، حيث اعترفت ميغان، خلال الحلقة الأولى من بودكاست جديد أطلقته قبل ساعات، بأنها كانت في حالة ذهول عندما أطلقت مشروعها التجاري الجديد هذا العام، وقالت إن التفكير في كل التفاصيل المتعلقة به أصابها بحالة أرق شديدة.

