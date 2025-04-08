ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تتعرض لتسمم خطير كاد ينهي حياتها
كشفت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، عن معاناتها من مضاعفات صحية خطيرة بعد الولادة، بعدما تم تشخيص إصابتها بتسمم الحمل، حيث اعترفت ميغان، خلال الحلقة الأولى من بودكاست جديد أطلقته قبل ساعات، بأنها كانت في حالة ذهول عندما أطلقت مشروعها التجاري الجديد هذا العام، وقالت إن التفكير في كل التفاصيل المتعلقة به أصابها بحالة أرق شديدة.
وخلال بودكاست ميغان ماركل الجديد، كشفت دوقة ساسكس عن تشخيص إصابتها بتسمم الحمل بعد ولادة أحد أطفالها، ووصفت هذه الحالة بأنها "نادرة ومخيفة للغاية"، لترد ضيفتا بـ"إنها مسألة حياة أو موت حقًا".
ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، كشفت ميغان عن محاولتها التوفيق بين حياتها والتعامل مع جهل العالم بمشاكلها الصحية، وتطرقت لمشاعرها بعدما أنجبت ابنها آرتشي وانتظار العالم كله لظهوره الأول.