ابنتا دنيا بطمة ترقصان على المسرح معها في احدث ظهور بعد خروجها من السجن

وفي التفاصيل، فقد ظهرت دنيا وهي رافعة العالم التونسي وبجانبها ابنتيها ترقصان بحماسوسط تفاعل كبير من الجمهور.
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A post shared by Beandafter Med (@be4andafter_med)
A post shared by Beandafter Med (@be4andafter_med)
في حلقة استثنائية ومليئة بالصدق والدموع، حلت الفنانة باسكال مشعلاني ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في الموسم الثاني من برنامج "الفصول الأربعة" عبر شاشة الجديد، لتروي للمرة الأولى فصول حياتها الشخصية والفنية كما لم تُروَ من قبل.
نشرت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج اللبنانية جويل مردينيان، صورا لها بجلسة تصوير حديثة لها من داخل البانيو لصالح براند العدسات اللاصقة الخاص بها eye candy.