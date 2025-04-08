ابنتا دنيا بطمة ترقصان على المسرح معها في احدث ظهور بعد خروجها من السجن

في حلقة استثنائية ومليئة بالصدق والدموع، حلت الفنانة باسكال مشعلاني ضيفة مع الإعلامي علي ياسين في الموسم الثاني من برنامج "الفصول الأربعة" عبر شاشة الجديد، لتروي للمرة الأولى فصول حياتها الشخصية والفنية كما لم تُروَ من قبل.